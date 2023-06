Cricca rinnega il rapporto con Isobel Kinnear. I due sono stati una coppia per qualche mese durante la ventiduesima edizione di Amici, poi si sono lasciati durante la fase del Serale per volere della ballerina australiana, che aveva chiesto al cantante di interrompere il loro rapporto per potersi concentrare esclusivamente sulle sue performance. Cricca, una volta uscito dal talent, si era detto speranzoso di poter recuperare il loro rapporto, ma evidentemente qualcosa deve avergli fatto cambiare idea.

Durante il concerto Full Out tenutosi nel corso del Rock in Roma, gli ex allievi di Amici si sono esibiti di fronte ai loro fan. Terminata la performance, hanno accettato di rispondere alle domande dei loro fan, anche di natura privata. A Cricca, in particolare, è stato chiesto se si fosse innamorato nella scuola di Amici: “Sì, mi sono innamorato di Isobel ed è stato un grande errore”. Le persone presenti hanno precisato che si trattava di una semplice battuta, fatta più che altro per spiegare di aver sofferto dopo la fine della storia. Pero, molti fan hanno il forte dubbio che tra i due non ci possa essere possibilità per un futuro come coppia.