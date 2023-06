Rivelazioni scottanti su Helena Prestes a L’Isola dei Famosi. Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone e Gian Maria Sainato, nel corso dell’ultimo daytime, si sono radunati per mangiare la propria porzione di riso, e hanno analizzato i comportamenti della modella brasiliana.

“Si sta sforzando di essere buona ma non è buona, è tutta una strategia perché è in nomination, è furba! Non mi fido di questo suo atteggiamento da agnellino”, ha detto Gian Maria. “Helena vorrebbe proprio sbroccare, si sta trattenendo un botto”, ha aggiunto Luca.

Pamela Camassa: "Helena ha massacrato Nikita"

Ma a portare l’affondo decisivo sono stati Pamela e Andrea, che hanno fatto emergere un fatto avvenuto prima dell’inizio del celebrity survivor. “Vi ricordate in hotel quando ha massacrato Nikita che ne parlava male? E’ successo durante il servizio fotografico”, ha detto la Camassa. Notizia confermata anche da Lo Cicero: “Ha detto che non è un’amica e che l’ha conosciuta solo per il programma, ma che le sue amiche sono altre”.

La scorsa settimana, Pamela Camassa era già sbottata contro Helena Prestes, accusandola di essere falsa: “Voi fate quello che volete, ma io rimango della mia idea coerente. Voi liberissimi di fare quello che volete. Lei è pazza! Di punto in bianco dice l’opposto di quello che diceva prima. Come posso far finta di nulla. Farla venire sotto la capanna ok, pioveva, anche il mio peggior nemico farei entrare. Io come singola persona mi estraneo da questa ragazza. Quando stavamo nelle chicas uguale, ci parlavo il minimo indispensabile. Io stavo sempre con Cristina e Corinne e non con lei. Cosa ha fatto? Guarda che ha parlato male di tutti. Ma che falsità. Secondo me a lei non frega nulla di stare con tutti noi. Per me è finta come cosa questo suo avvicinamento. Ora fa la cagnolina bastonata e qualcuno ci crede. Ora fa peace and love con tutti. Ho capito che lo fa perché è sola, ma allora doveva pensarci prima e comportarsi decentemente”.