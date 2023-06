Mancano solo due puntate al termine della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, e Ilary Blasi, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha tracciato un bilancio del suo terzo anno alla conduzione del celebrity survivor.

Ecco le sue parole riportate dalle colleghe di IsaeChia.it: “Piano piano si prendono i ritmi giusti. Quando ho iniziato non lo sentivo come un mio programma. Era una cosa molto diversa da ciò che facevo prima. Ora invece mi appartiene di più, e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia. Ho notato che rispetto al primo anno c’è una differenza: quando presenti un programma del genere sei talmente piena di cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco. Non è come stare sul divano a guardare la tv. Adesso mi ricordo chi ha votato chi, anche se a volte mi perdo e faccio i miei strafalcioni! Partecipo allo show quasi fossi uno spettatore. Significa che mi sento a casa”.

A proposito del suo rapporto con Alvin: “Ci conosciamo da tanti anni. Siamo sempre stati amici e abbiamo una confidenza tale che ci mandiamo a quel paese senza problemi. Infatti all’inizio si pensava che litigassimo davvero (a volte lo facciamo), ma c’è stima e rispetto, ci vogliamo bene. Posso permettermi di dirgli tutto, anche cose pesanti”.

Riguardo, invece, a ciò che più la commuove, Ilary Blasi ha fatto una battuta, ricordando il momento della dichiarazione di Carlo Motta a Helena Prestes, che secondo la conduttrice è sato imbarazzante: “Non la dichiarazione del fidanzato di Helena! Come ho detto in studio, se uno mi avesse annunciato ‘torno e ti faccio tante coccole’… per carità! Scherzi a parte, mi commuovono i concorrenti che hanno problemi con i genitori, che non parlano da tempo con loro. L’Isola ti mette a nudo, pareggia i conti. E’ questo è sempre bello”.