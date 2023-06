Volano letteralmente stracci tra Pietro Tartaglione e Edoardo Donnamaria. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha attaccato il concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Quest’ultimo, infatti, nel fare le proprie condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi, ha lanciato una frecciatina ad alcuni suoi colleghi.

Il dissing tra Pietro Tartaglione e Edoardo Donnamaria

“Mi accodo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi ma pensando a influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo, ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro”. Una Instagram story polemica quella dell’ex vippone, che ha scatenato la reazione di Tartaglione: “Già il fatto che nella stessa frase fai le condoglianze e crei una polemica, già la dice lunga su quanto siano sentite le tue condoglianze super false. Sei così presuntuoso da chiamare gli altri personaggini, abbiamo il personaggione navigato qui. Ma chi ca**o sei? Ma fatti un bagno d’umiltà. ‘Ringrazio la mia famiglia…’, ma io se fossi la tua famiglia ti prenderei a calci in c*lo! Ragazzino viziato, fai un bagno d’umiltà che non sei nessuno”.

Un attacco a cui Edoardo Donnamaria ha replicato pubblicando proprio i messaggi che ha inviato come risposta all’ex volto di Uomini e Donne: “Ma intanto di c***o sei? Stai parlando di me quindi non darmi del nessuno perché ti contraddici da solo. Non credo che non essendo un grande personaggio dello spettacolo non posso dare del personaggio mediocre a qualcun altro. Non sto dicendo di essere un grande, sto dicendo che tanti piccoli ecc ecc. Non sei un granché ad argomentare per essere un avvocato”. Tartaglione ha a sua volta replicato: “Se vuoi ti do un contatto in Turchia per farti mettere due peli in testa, non puoi andare in giro così”.

"Torna a farti le foto da modello, hai rotto il ca**o!"

Ma non è finita qui. Poco dopo, Edoardo ha iniziato a pubblicare alcune stories in cui prende palesemente in giro Pietro, per poi passare all’affondo finale: “Questa gente che pensa di dover insegnare l’umiltà agli altri… lo fa dando del ragazzino viziato nelle storie di Instagram dicendo che la famiglia dovrebbe prenderlo a calci in c*lo. Intanto, ho grandi aspettative per come educherai i tuoi figli se pensi che una famiglia debba prendere a calci in c*lo il proprio figlio per insegnargli qualcosa. Ma poi, tu mi insulti per i capelli: ora, a me non me ne frega un ca**o, sono il primo che fa umorismo sui propri capelli, ma se fossi stato una persona fragile con un grande complesso su questa cosa dei capelli, noi parlando di cose, di idee, ecc., tu finisce per insultarmi per i capelli? Cioè, sti ca**i! Stiamo a questo livello, Tortiglia? Torna a farti le foto da modello, hai rotto il ca**o!”.