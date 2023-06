Tommaso Zorzi ha replicato alle dichiarazioni di Antonio Andrea Pinna che ieri, durante una lunghissima diretta su Instagram, ha svelato i motivi per cui hanno troncato qualsiasi rapporto.

Tommaso Zorzi replica ad Antonio Andrea Pinna

“Premetto che sono molto dispiaciuto per come è stato Andrea – ha scritto su Twitter il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip -. Io però non sapevo nulla. Ci conoscevamo, mi stava molto simpatico, ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi seri e personali. Allego articolo al tempo che spiega bene i fatti”.

L’articolo allegato da Tommaso è di Webboh.it, e si legge: “Andrea Pinna ha clamorosamente sbagliato. Stamane ha postato una vignetta razzista, caustica, per nulla divertente, che ha fatto giustamente arrabbiare molte persone. L’autore si è successivamente scusato nelle storie di Instagram, ma ormai la frittata era fatta. La vignetta incriminata: un bambino e una bambina stanno giocando a Indovina Chi. Il bambino chiede: “Respira?”. La bambina risponde: ‘Sì’. Il bambino, allora, esclde che il personaggio da indovinare sia George Floyd e abbassa la tessera”.

Pinna per non lasciare il suo profilo vuoto carica cose altrui come se fossero sue; legge il messaggio in modo erroneo; pubblica la vignetta senza vederla; dopo averla pubblicata non la vede e per qualche ora non guarda nemmeno il suo profilo; nota in un secondo momento che la vignetta è a sfondo razzista; rimuove la vignetta; si scusa; nelle scuse ci tiene a sottolineare non quanto sia stato stupido, ma quanto sia brutto il razzismo e schifoso essere razzista”.

Poi, Zorzi ha fatto un nuovo tweet spiegando come la principale accusatrice sia stata Loretta Grace, che taggò tutti gli sponsor di Antonio Andrea Pinna facendogliene perdere uno: “La vignetta non è rimasta 7 minuti ma diverse ore, la principale accusatrice era Loretta Grace che aveva anche taggato i partner commerciali di Pinna i quali avevano interrotto i rapporti con lui”.