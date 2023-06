La notizia della rottura tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne ha comunicato ai fan che il compagno, ex concorrente di Masterchef, l’ha tradita. “Gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto”, le sue parole.

Tra i tanti ad intervenire sulla questione anche Manuel Galiano, ex corteggiatore che fu scelto nel dating show di Maria De Filippi dalla stessa Giulia: “Come al solito stai facendo massacrare l'ennesimo ragazzo per metterti in bella luce. Stavolta se io facessi vedere degli screen, mi sa che da vittima diventeresti la carnefice”.

La situazione avrebbe poi assunto connotazioni misteriosa quando Federico, dopo la notizia data dalla sua ex, ha parlato di uno scherzo che aveva preso una piega differente da quella sperata. Il presunto tradimento di cui la Cavaglià ha parlato, sarebbe stato uno scherzo che lo chef avrebbe fatto alla fidanzata durante un litigio: “Stavamo litigando, per farla arrabbiare ho detto giocando ‘tanto ho un'altra’. Ed è impazzita. Volevo farle un dispetto perché mi stava urlando addosso”, le parole di Chimirri in una chat privata diffusa da Deianira Marzano.

In seguito, Amedeo Venza aveva portato alla luce un retroscena sull’accaduto. Secondo l’esperto di gossip, Giulia sarebbe in lizza per la nuova edizione del Grande Fratello e, per tale motivo, avrebbe deciso di inscenare il presunto tradimento del fidanzato.

Nel frattempo, questa mattina sono emersi nuovi sviluppi. Una seguace di Deianira Marzano le ha inviato in direct una foto di Giulia e Federico in aeroporto: “Giulia e Federico ieri. Non so se hanno fatto qualcosa o stanno insieme”. Inoltre, Alessandro Rosica, attraverso il suo profilo Instagram Investigatore social, ha svelato: “Come avevamo immaginato tutti, Giulia Cavaglià e Federico Chimirri hanno finto una crisi ‘causa tradimento’. Non si sono mai lasciati, ve lo assicuro da chi è molto vicino a loro, tant’è che oggi sono in viaggio insieme. Non credevo alla loro fine, ma ai tradimenti di Federico sì”.