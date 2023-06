Primo compleanno da single per Paolo Bonolis dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Sonia Bruganelli. Il conduttore oggi compie 62 anni, e la prima a festeggiare con lui è l’ormai ex moglie insieme ai figli.

Nonostante la separazione, i due restano molto legati e continuano a condividere molto del loro tempo tra reunion familiari e incontri con gli amici in comuni. Ieri sera, non poteva mancare la torta, fotografata e condivisa dall’opinionista del Grande Fratello Vip su Instagram: “Auguri papà”, la scritta con cinque iniziali per la firma: S, M, S, D, A, ovvero Sonia, Martina, Stefano, Davide e Adele. Non solo la torta, ma anche gli auguri social da parte della Bruganelli con tanto di maliziosa battutina: “Auguri! Quella candelina spezzata mi incuriosisce molto”.