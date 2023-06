Nonostante la nuova edizione di Tale e Quale Show sia decisamente lontana, sarebbero già iniziate le prime manovre per comporre il prossimo cast dell’amatissimo programma condotto da Carlo Conti. Per adesso si tratta esclusivamente di indiscrezioni, e solo nel corso dei prossimi mesi scopriremo se i nomi che sono trapelati nelle ultime ore sbarcheranno effettivamente su Rai 1.

Stando a quanto riportato da The Pipol, in pole position per la nuova edizione di Tale e Quale Show ci sarebbero anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Pamela Prati sarebbe vicinissima alla firma, mentre tre amatissime ex vippone, Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè potrebbero partecipare come un unico concorrente. Sembrerebbe, inoltre, che Carlo Conti sogni di avere nel cast anche Katia Ricciarelli, un sogno che, però, difficilmente il conduttore potrà realizzare.

Per quanto riguarda la giuria, invece, dovrebbero essere ancora una volta riconfermati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, quest’ultimo reduce dall’esperienza al Serale di Amici.