Adesso è ufficiale: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno superato la crisi. Erano ormai diversi giorni che circolavano sempre con maggior insistenza voci circa un presunto momento complicato che stava attraversando una delle coppie più amate sui social.

“Ci avevano riprovato, ci stanno riprovando, ma ad oggi la situazione sembra molto difficile. Alla base i motivi di cui vi parlavo, poco rispetto. Io so che molti di voi ci rimarranno male, me compreso. Come sapete li supporto da molto tempo contro tutto e tutti. Adesso però tocca a loro recuperare il recuperabile o mettere una pietra sopra alla loro storia”, aveva raccontato l’Investigatore social Alessandro Rosica.

Sia Giulia che Pierpaolo non hanno né confermato né smentito i rumor, circostanza che aveva fatto ulteriormente preoccupare i numerosissimi fan della coppia. Poi, poco prima che andasse in onda la puntata di GialappaShow, nella quale la Salemi ha affiancato alla conduzione Mago Forest, la “bastarda col tablet” aveva tracciato un bilancio del suo anno lavorativo, sottolineando che non avrebbe potuto raggiungere determinati traguardi senza il supporto di Pierpaolo: “Tutto questo non sarebbe possibile se accanto non avessi un uomo che mi capisce, mi supporta ma soprattutto mi sopporta in tutti i miei sbalzi di umore perché da ‘situazione molto complicata’ a ‘l’addio non è una possibilità’ è un attimo…”. Parole che Pretelli aveva commentato: “Meriti tutto questo per la dedizione e la passione che ci metti. E con la determinazione che ti contraddistingue, arriverai ancora molto lontano, puoi starne certa. P. s.: Amor omnia vincit”.

Poi ieri, dopo diverse settimane di assenza, i due sono apparsi nuovamente insieme sui social, a conferma del fatto che tra i Prelemi è tornato nuovamente il sereno. Giulia e Pierpaolo erano a cena in un noto ristorante di Milano, e il conduttore del Gf Vip Party ha immortalato la fidanzata postando l'immagine su Instagram.