Uno scatto condiviso da Alberto de Pisis in una storia su Instagram ha insospettivo i fan. Il finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip si è infatti mostrato mano nella mano con un ragazzo, di cui l’identità è però sconosciuta. Una circostanza inedita per l’ex gieffino, che è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata.

Su Twitter è immediatamente partita la caccia al nuovo presunto fidanzato dell’ex vippone, fino a quando a fare chiarezza sulla questione è stato Edoardo Donnamaria. Ebbene sì, la persona che stringeva la mano ad Alberto era proprio il fidanzato di Antonella Fiordelisi. L’influencer e lo speaker radiofonico erano a cena insieme in un ristorante di Milano, e con loro c’era anche l’influencer campana.

Alberto De Pisis, sin dai primo momento del suo ingresso nella Casa di Cinecittà, non ha mai nascosto di essersi preso una cotta per Edoardo Donnamaria. L’ex volto di Forum ha però quasi subito perso la testa per la Fiordelisi, con la quale, tra alti e bassi, la relazione prosegue anche lontano dalle telecamere. Tra Alberto e Edoardo, per i fan gli Edoberto, si è instaurato un bellissimo rapporto di amicizia, che prosegue anche dopo la conclusione del reality show.