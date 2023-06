Negli ultimi giorni, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno fatto penare e non poco il loro nutritissimo esercito di fan. L’influencer campana, attraverso alcune Instagram stories, aveva prima dichiarato di non farsi mettere al secondo posto da nessuno, e poi aveva confermato le voci che la volevano in crisi con lo speaker radiofonico, chiedendo ai suoi follower di rispettare questo momento. Dal canto suo, l’ex volto di Forum, nel commentare una bella notizia, aveva affermato che non poteva arrivare “in un momento peggiore”.

Tuttavia, alcune mosse sui social lasciano intendere che tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sia ritornato il sereno. I due ex vipponi, infatti, sono stati visti a cena in compagnia di Alberto De Pisis e di un’altra persona. Alcune ore fa, Antonella ha confermato il riavvicinamento, spiegando al fandom dei Donnalisi il motivo per cui non vedranno più stories di coppia.

“Edoardo non farà più storie con me sui social. Non me lo chiedete più. Dice che vuole mantenere la privacy. Tranquilli, non metterà né like né commenti. Ha detto che sono in castigo. Quanta pazienza”.