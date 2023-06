Nel corso del Serale della ventiduesima edizione di Amici, c’è stata qualche scintilla tra Wax e Aaron Cenere, i due cantanti spesso in competizioni durante le sfide. Scintille che pare siano proseguite anche sul palco di Full Out durante Rock in Roma.

Stando alle indiscrezioni trapelate dal dietro le quinte, sembrerebbe che Wax, ex allievo di Arisa, durante l’esibizione di Aaron, si sia mostrato prima indifferente, mentre tutti gli ex allievi del talent si scatenavano, e poi se ne sarebbe uscito con un elegantissimo “Ma vattela a piglià…”.