Durante il concerto Full Out tenutosi nel corso del Rock in Roma, gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi si sono esibiti davanti ai loro fan. Terminata la performance, hanno accettato di rispondere alle domande, anche di natura privata. A Cricca, nello specifico, è stato chiesto se si fosse innamorato all’interno della scuola di Amici. “Sì, mi sono innamorato di Isobel ed è stato un errore”, la risposta del cantante che ha letteralmente gelato i fan, soprattutto in virtù delle recenti dichiarazioni del cantante che ha detto di volerci riprovare con la ballerina australiana.

Dopo l’eliminazione dal Serale, infatti, Cricca aveva rilasciato un’intervista a SuperGuidaTV, nella quale ha parlato anche del rapporto con Isobel Kinnear: “Cosa mi univa con Isobel Kinnear? Sicuramente l’Australia. È durata poco tra noi perché un po’ la situazione, un po’ il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro. Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo. Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori”.

Nel frattempo, Deianira Marzano ha ricevuto in direct uno scatto che ritraeva proprio Cricca e Isobel insieme nella metropolitana di Roma. Dunqe, come stanno le cose tra i due ex allievi di Amici? E’ davvero finita oppure ci stanno riprovando? Staremo a vedere…