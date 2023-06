Pochi istanti fa, attraverso l’account Instagram ufficiale del reality dei sentimenti, è stata svelata la seconda coppia che parteciperà a Temptation Island. Dopo Gabriella e Giuseppe, la seconda coppia ufficiale è composta da Alessia e Davide. Lei per circa due anni ha tradito il fidanzato con un uomo molto più grande, e lui, circa un anno e mezzo fa, ha scoperto del tradimento. All’inizio ha fatto finta di nulla e ha continuato a tenere d’occhio Alessia, poi è uscito allo scoperto ed ha ammesso di sapere tutto. I due vogliono partecipare a Temptation Island per comprendere se lasciarsi definitivamente o se lui riuscirà ad andare avanti e a perdonarle il tradimento.

Le parole di Alessia

“Ciao a tutti io sono Alessia, ho trentadue anni e sono fidanzata con Davide da ben undici anni. Devo dire che ho scritto io a Temptation Island perché dopo aver avuto per circa due anni una relazione con un uomo più grande di me, a giugno dell’anno scorso Davide ha scoperto tutto. In quest’anno ho fatto davvero di tutto per riconquistarlo. Purtroppo però credo di non esserci riuscita. Quindi adesso voglio capire se noi due possiamo rimanere insieme o altrimenti ci dobbiamo definitivamente lasciare e prendere così due strade diverse”

Le parole di Davide

“Ho tenuto nascosto a lei che sapevo di questa storia per un anno e mezzo. Ho deciso di partecipare a Temptation Island perché voglio capire se riesco davvero a perdonare la mia ragazza e soprattutto a dimenticare quello che ha fatto in passato e che mi è stato fatto. Perché fino ad oggi quando la guardo negli occhi c’è sempre una persona che ti ha tradito e non sta cambiando quello che provo”.