Che succede tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli? Nell’ultimo periodo, la storia d’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la studentessa varesina sembra aver subito una battuta d’arresto.

Alcuni indizi social hanno fatto scattare l’allarme tra i fan della coppia, in assoluto una delle più amate, apprezzate e seguite delle ultime edizioni del dating show di Maria De Filippi. Tutto sembrava procedere a gonfie vele: l’ex corteggiatrice, nonostante fosse ancora alle prese con gli ultimi esami all’università, ha deciso di compiere il grande passo e trasferirsi a Roma a casa del fidanzato per iniziare una convivenza. Belli e innamorati, tra Federico e Carola tutto andava nel migliore dei modi.

Nelle scorse settimane, rispondendo alle curiosità dei fan, la Carpanelli aveva svelato cosa ha pensato di Nicotera la prima volta che si sono visti: “Ho pensato che fosse davvero bello, sono rimasta molto colpita, devo essere sincera. Federico di persona è molto più bello che dalle foto, dai video e in tv. Il mio fidanzato è bellissimo”. Poi, in merito al suo trasferimento a Roma, l’ex corteggiatrice aveva raccontato: “Mi trovo bene. La mia vita è cambiata radicalmente, però sto anche studiando, quindi non mi sto godendo totalmente la vita qua, perché avendo l’università sì, vado avanti e indietro”.

Da quando hanno lasciato insieme, lo scorso marzo, lo studio di Uomini e Donne, i Nicotelli sono sempre apparsi insieme sui social, condividendo con i follower anche semplici momenti di vita quotidiana. Ma, negli ultimi giorni, qualcosa sembra essere cambiato. I fan hanno notato che Carola, a differenza di quanto accadeva fino a poco tempo fa, non mette like ai post di Federico.

“La colpa è anche di Carola – scrive un utente su Twitter in merito alle voci su una presunta crisi -. Se da giorni alcune persone su Instagram notano delle cose strane, lei per smentire e mettere a tacere tutti doveva proprio mettere il like. Invece, così facendo alimenta ancora di più una probabile crisi”. E ancora: “Noto che da svariato tempo che la mamma di Federico non mette più like a lei ma soltanto a lui. Lo so che i rapporti non si misurano con i like, ma lo trovo singolare”; “Se Carola e Federico si sono allontanati dai social al punto da non mettere nemmeno una storia, e l'unica messa è stata per dire che fosse ritornata a Roma per non avere più rotture di coglioni, è solo colpa vostra”.

Insomma, i fan dei Nicotelli iniziano ad essere preoccupati. E' davvero in corso una crisi tra Federico e Carola?