Il principe Harry e Meghan Markle starebbero per divorziare. A sganciare la bomba è stata l’esperta della famiglia reale, Jennie Bond, che ha annunciato la fine del matrimonio in un’intervista alla rivista Ok: “Il divorzio tra Harry e Meghan è solo questione di tempo, se non di giorni. Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immJeediatamente perdonato dal re e dalla famiglia. Penso ci sia ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo”.

Parole che non sorprendono nessuno nel Regno Unito, visto che Paul Burrell, ex maggiordomo della principessa Diana, ha di recente dichiarato che i sudditi di Sua Maestà sono pronti ad accogliere il tormentato principe “a braccia aperte, ma senza la moglie”. E secondo alcuni tabloid, Harry, che si riconcilierebbe con il padre, Re Carlo, e con il fratello, il principe William, avrebbe già acquistato una nuova casa in Inghilterra.