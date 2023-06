Erano ormai diversi giorni che circolavano rumor circa una presunta crisi tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Rumor che sembrano essersi trasformati in certezza pochi minuti fa, quando l’ex corteggiatrice lo ha di fatto confermato attraverso una storia su Instagram: “E’ un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy”.

Alcuni indizi avevano già fatto scattare l’allarme tra i fan dei Nicotelli, in assoluto una delle coppie più amate, apprezzate e seguite delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Tutto sembrava procedere a gonfie vele: la studentessa varesina, nonostante sia ancora alle prese con gli esami dell’università, ha deciso di compiere il grande passo e di trasferirsi a Roma a casa dell’ex tronista per iniziare una convivenza.

Da quando hanno lasciato insieme, lo scorso marzo, lo studio di Uomini e Donne, Federico e Carola sono sempre apparsi insieme sui social, condividendo con i follower anche semplici momenti di vita quotidiana. Ma, negli ultimi giorni, qualcosa sembra essere cambiato. I fan hanno notato che Carola, a differenza di quanto accadeva fino a poco tempo fa, non metteva like ai post di Federico. In più, da diversi giorni, non appaiono più insieme sui social. Sembravano apparentemente una cosa di poco conto, e invece, a quanto pare, è sintomatico del fatto che si tratta di una crisi.