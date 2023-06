“Il Veneto” e “Il Tavax”: sono questi i nomi dei due canali Twitch aperti da due vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando, ovviamene, di Daniele Dal Moro e Edoardo Tavassi, che già da alcuni giorni hanno “sfornate” diverse live, per la gioia dei rispettivi fan.

L’ex tronista di Uomini e Donne e il videomaker romano sono stati senza dubbio due dei protagonisti assoluti del reality show condotto da Alfonso Signorini, ed entrambi, tra le mura della Casa più spiata d’Italia, hanno trovato l’amore, rispettivamente con Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. L’imprenditore veneto è stato squalificato a poche settimane dalla finalissima, mentre l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi è stato tra i finalisti.

Grandi amici all’interno della Casa, Daniele e Edoardo continuano a coltivare il loro rapporto anche dopo la conclusione del reality. Lo scorso mese, Tavassi è andato a trovare Dal Moro a Verona, e poco dopo sono stati raggiunti dalle rispettive fidanzate, con le quali hanno trascorso una giornata a Gardaland all’insegna del relax e del divertimento.

Come dicevamo in apertura, entrambi hanno deciso di aprire un canale Twitch per interagire con i fan. Ma nelle ultime ore è emerso un retroscena portato alla luce da Deianira Marzano. Secondo l’esperta di gossip, uno di loro starebbe riscuotendo un grande successo (Daniele Dal Moro), mentre l’altro (Edoardo Tavassi) avrebbe views nettamente inferiori. “Due ex vipponi si dilettano a fare dirette su Twitch. Mentre uno sta riscuotendo un successo esagerato, l’altro a malapena racimola qualche spettatore, e poiché si considera un ‘grande comico’, non lo accetta, rosica e ‘piange’”.