Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembrano aver sotterrato, almeno per il momento, l’ascia di guerra. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno infatti vissuto un breve periodo di crisi che, però, pare sia stato superato.

“Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo. Cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui. on mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il mio momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me”, le parole dell’influencer campana in una storia su Instagram.

Dal canto suo, lo speaker radiofonico, nell’annunciare una bella notizia, ha sottolineato come potesse arrivare in un momento peggiore: “Ragazzi non poteva arrivare notizia migliore in un momento peggiore, non dimostrerò l’entusiasmo che merita questa notizia ma ne sono estremamente felice, mi dedicherò alla musica, mia passione più grande e vi dimostrerò che la so fare bene”.

Dopo alcuni giorni di gelo, la frattura tra Antonella e Edoardo si è ricomposta, per la gioia dei loro numerosissimi fan. Ma Donnamaria ha posto una condizione: nessun post di coppia sui social con l’obiettivo di mantenere la privacy. Ad annunciarlo è stata la stessa Fiordelisi: “Edoardo non farà più storie con me sui social. Non me lo chiedete più. Dice che vuole mantenere la privacy. Tranquilli, non metterà né like né commenti. Ha detto che sono in castigo. Quanta pazienza”.

Nel frattempo, l’ex vippona è impegnata nella promozione e nella vendita della sua prima capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, che sta riscuotendo un enorme successo, con molti pezzi della collezione che sono già sold out. Ma nonostante gli impegni lavorativi, l’ex vippona non smette mai di pensare al fidanzato. Infatti, la Fiordelisi si è rivolta al papà di Edoardo, il signor Vincenzo Donnamaria, facendogli una domanda specifica: “Sta facendo il bravo Edo senza di me?”. “Bravissimo, tranquilla. Abbiamo parlato fino a cinque minuti fa con lui, Alessandro e Chicca. E’ andato via ora”.