Oriana Marzoli è sbarcata in Honduras per la sua terza avventura a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. La modella di origini venezuelane ha già resistito più di 48 ore, un successo se si considerano le sue precedenti esperienze nel reality. L’ex vippona si è anche sottoposta alla temutissima prova del “girarrosto”, nella quale è riuscita addirittura a trionfare.

Daniele Dal Moro ha nuovamente seguito le gesta della fidanzata in diretta su Twitch, e si è mostrato orgoglioso della sua “Bebè”: “Sono contento che abbia vinto, almeno è contenta anche lei. Brava Bebè! Se ne andassero a fare in c*lo, chiudiamo sto programma”. Poi ha aggiunto: “Mandali a cag*re, torna a casa che mi sono rotto il ca**o di sta roba”. Un modo poco ortodosso di manifestare il fatto che sente molto la mancanza di Oriana.

L’altro ieri sera, sempre mentre era in diretta su Twitch, Daniele aveva palesato tutta la sua insofferenza in quanto uno dei naufraghi di Supervivientes, Bosco Blach Martinez-Bordiù, orbitava continuamente intorno alla “reina”. “Bosco! C’è sempre quel Bosco in mezzo ai cogli*ni, facciamolo fuori!”, aveva sbottato Dal Moro. Non è ancora chiaro per quanto tempo Oriana dovrà restare in Honduras, ma quel che è certo è che Daniele non vede l’ora di riabbracciarla. Dal Moro, veneto doc, non mastica di certo il dialetto napoletano, ma possiamo riassumere la sua richiesta ad Oriana parafrasando una delle canzoni più celebri di Peppino Di Capri: "Torna Bebè, 'sta casa aspetta a te!".