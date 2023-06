Milly Carlucci è in giro per l’Italia con Ballando on the Road, ma è già al lavoro per la composizione del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che tornerà su Rai 1 a partire dal prossimo settembre. Secondo il settimanale Oggi, la conduttrice del dancing show starebbe valutando la partecipazione di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La figlia del cantante era stata contattata per partecipare a L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, ma aveva detto “no” ad entrambi i reality di casa Mediaset. Mentre sembra che la Carrisi sia prontissima a scendere sulla pista da ballo per sottoporsi allo “spietato” giudizio della giuria.

"Jasmine Carrisi ad un passo da Ballando con le Stelle"

“Jasmine Carrisi, 22 anni, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, è a un passo dal partecipare a Ballando con le Stelle, il longevo programma di Milly Carlucci, 68 anni, in onda tutti gli anni su Rai Uno. La conduttrice, lo scorso anno, decise di non includere nel cast Romina Carrisi, figlia di Romina Power e sorellastra di Jasmine. Ora è a un bivio: valorizzare la figlia della Lecciso oppure escluderla dalla rosa dei concorrenti per non fare (indirettamente) un torto alla Power? Si vedrà”.

Jasmine Carrisi, il no ad Alfonso Signorini

Lo scorso anno, Jasmine aveva detto no ad Alfonso Signorini, ma non esclude che un giorno potrà partecipare al Gf Vip. Ecco le sue dichiarazioni rilasciata in un’intervista riportate dai colleghi di Biccy.it: “A dire la verità come esperienza mi incuriosisce. Però ho deciso che se parteciperò lo farà solo quando a livello professionale sarà soddisfatta e avrò la mia carriera. Anche mio padre ha fatto così. Adesso vorrei pensare alla mia musica e poi dedicarmi al resto. Mia mamma mi sta dando molti consigli per il mio percorso musicale e anche quello televisivo. Diciamo che mi fa quasi da manager. Con lei parlo molto bene. E inoltre mi fido, sa come muoversi in questi settori grazie al suo passato”.