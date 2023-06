Gianni Sperti ha compiuto mezzo secolo di vita lo scorso 12 aprile, ma ha festeggiato solo ieri sera in una suggestiva location di Pozzuoli. Tantissimi gli ex protagonisti di Uomini e Donne accorsi per festeggiare lo storico opinionista del dating show di Maria De Filippi: da Ida Platano e Alessandro Vicinanza, da Lavinia Mauro e Alessio Corvino e, ovviamente, la collega Tina Cipollari. Ma non solo.

Al party di Gianni si sono presentati insieme Luca Salatino e Matteo Ranieri. Arrivati a Pozzuoli, dopo una traversata Roma-Napoli in Smart, con qualche difficoltà e scenetta simpatica testimoniata sui social, i due si sono presentati come una vera coppia, stupendo i fan. “Neanche durante il trono di Uomini e Donne eravamo così eleganti”, hanno scherzato i due.

Luca e Matteo sono legati da una profonda amicizia che ha superato anche la crisi delle ultime settimane dopo gli attriti che li hanno coinvolti. Gli ex tronisti, dopo la vacanza trascorsa a Rapallo, ieri hanno raggiunto la location flegrea per festeggiare, insieme agli amici conosciuti a Uomini e Donne, il cinquantesimo compleanno di Gianni Sperti.