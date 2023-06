La settima edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga di sempre nella storia del reality, è terminata lo scorso aprile, ma Alfonso Signorini è già al lavoro in vista della prossima stagione, che rappresenterà una sorta di ritorno alle origini.

Come già annunciato nelle scorse settimane, accanto a qualche vip di “alto profilo”, ci saranno anche persone comuni e, a tal riguardo, i casting sono già iniziato da alcuni giorni. L’edizione numero sette ha scatenato un’infinità di polemiche culminate con l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di invertire la rotta per porre un freno alla dilagante deriva trash.

Nel frattempo, c’è grande attesa per scoprire chi saranno gli opinionisti. Dando per certo l’addio di Sonia Bruganelli (anche se mai dire mai), sembrava scontata la conferma di Orietta Berti, ma le cose potrebbero andare diversamente. Stando a quanto riportato da TVBlog, Alfonso Signorini non sarebbe pienamente soddisfatto del lavoro della cantante. La Berti, dal canto suo, sarebbe ancora sotto contratto con Mediaset e, nel caso di una sostituzione al Grande Fratello, verrebbe dirottata su altri progetti a lei dedicati. Chi potrebbe dunque prendere il suo posto?

Il portale ha lanciato una clamorosa indiscrezione: “Per il ruolo di commentatore a bordo campo le ipotesi sul tavolo restano molteplici, tra reali trattative e semplici – ma non infondate – suggestioni. E in quest’ultima casella rientra il nome di Emanuele Filiberto. Classe 1972, il Principe vanta svariate esperienze televisive nell’ambito di talent e reality, in qualsiasi veste. Nel 2009 trionfò a Ballando con le Stelle, nel 2012 condusse la primissima edizione di Pechino Express, mentre nel 2015 e nel 2019 prese parte – ancora come concorrente – a Notti sul Ghiaccio e Amici Celebrities. Tornò ad Amici, stavolta come giurato, nel 2021 e 2022”.