Nonostante l’edizione 2022-2023 di Uomini e Donne sia andata in archivio da oltre un mese, i protagonisti non smettono di far parlare di loro. Tra questi c’è senza dubbio Armando Incarnato, storico cavaliere del Trono Over, che trova sempre il modo di restare sotto la luce dei riflettori.

Il motivo, questa volta, sarebbe un appellativo che non gli è affatto andato giù, e che lo ha fatto infuriare. Un utente su TikTok lo ha chiamato “Fabrizio Corona dei poveri”, e Armando ha deciso di rispondergli a tono.

“Allora, volevo rispondere al signorino che arriva come un topo da tastiera, altro che leone da tastiera, e commenta dicendo “Sto buffone, Fabrizio Corona dei poveri”. Vorrei spiegarti due cose, ma giusto per farti avere un quadro più chiaro di quella che è la mia persona. Secondo me tu hai le idee un po’ confuse. Ma innanzitutto a chi mi hai paragonato? Io non sono uno che nella vita pur di arrivare è disposto a tutto, altrimenti ora ero Steve. Ero in alto, ma forse con la coscienza sporca, e quindi questa è una cosa che non mi piace.

Poi un’altra cosa: povero di che? L’unica cosa che ho di povero è una mappina come te sul mio profilo. Ma pure questo lascia il tempo che trova. Se tu nella vita avessi metà di quello che ho io saresti un uomo ricco. Però purtroppo è così. A chi tanto e a chi niente. A te è stata data l’invidia, a me è stato dato tutto il resto. Vattene al mare e rilassati, non pensare a me. Che prima o poi arriverà l’estate pure per te”.