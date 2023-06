Giulia Stabile sta vivendo un “periodo buio”. E’ la stessa ex ballerina di Amici a svelarlo attraverso un post su Instagram. Per la vincitrice del talent show di Maria De Filippi, non è sempre tutto oro ciò che luccica, e la fama ha portato con sé alcune difficoltà che la giovane non riesce a superare

"Non vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime. Periodi in cui non vi sentite abbastanza, sentite di non voler più "vincere" periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo. Non mi appartiene mostrarli pubblicamente, però questa volta, ho deciso di mettermi qui e dire tutto e mostrarvi anche questo mio lato. Lo farò a modo mio, su un palco, attraverso la danza. 12 Luglio, Desenzano".

Solo pochi giorni fa, intervistata da Grazia, Giulia Stabile aveva risposto ai rumor che la volevano ormai separata da Sangiovanni. La ballerina non era entrata esattamente nei dettagli della vicenda, ma si era limitata a dire: “Posso solo dire che per me lui resterà per sempre il primo grande amore”. Insomma, nonostante non abbia confermato la rottura con il cantante, sembra che i due stiano affrontando un periodo piuttosto complicato.