Per Travis Barker l’ultimo concerto dei Blink 182 è stato decisamente indimenticabile. E non tanto per la performance della rock band sul balco, ma perché ha ricevuto la notizia più bella della sua vita proprio mentre si esibiva.

Sua moglie, Kourtney Kardashian, ha trovato un modo decisamente originale per annunciargli di essere in dolce attesa. L’influencer statunitense, presente al concerto in prima fila, ha mostrato al batterista un cartellone con la scritta a caratteri cubitali “Travis, I’m pregnant”.

Barker si è praticamente fiondato giù dal palco dopo aver chiesto aiuto per poter scendere, e ha raggiunto la Kardashian, dandole un bacio appassionato.