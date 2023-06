Sono ormai diverse settimane che a L’Isola dei Famosi Cristina Scuccia parla di una persona che la aspetta in Spagna. L’ex suora, negli ultimi giorni, ha svelato nuovo dettagli rivelando di avergli già detto “Ti Amo”. La naufraga, durante alcune confidenze con Pamela Camassa, ha spiegato che non intende più nascondersi.

Cristina Scuccia e il suo amore: "Non voglio più nascondermi"

Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Biccy.it: “Non voglio più nascondermi. Come si fa a nascondersi? Ci si nasconde dalle cose di cui bisogna vergognarsi. E non mi nascondo più perché sono in una face mia di liberazione di scudi e anche di schemi e etichette. Voglio dire basta a una serie di cose. Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza che io portavo perché avevo paura di essere sbagliata. Io mi sento sempre gli occhi addosso degli altri. Ho ancora un po’ questa cosa. Però basta, gli altri non vivono la nostra vita, siamo noi che la viviamo. Quindi una volta che scegli di viverla come vuoi hai vinto. E io adesso ho deciso di viverla per come mi sento.

Quello che dicono gli altri mi tocca un po’, perché sono molto sensibile. Mi lascio condizionare, soprattutto se le persone care mi dicono qualcosa. Quello ha un valore maggiore. Sai, magari ho paura… però non sto facendo nulla di male. Non devo aver paura di amare. Quando si parla d’amore non c’è nulla di sbagliato. Poi è nato questo sentimento in una maniera molto naturale e io ho voluto assecondarlo. Cosa facevo dovevo rifiutarlo? No, perché questa storia mi fa sentire migliore.

L’unica cosa che magari posso aver sbagliato è che avevamo fatto la promessa di non parlarne pubblicamente, ma non potevo nascondere tutto. Questa persona mi rispetta tanto e lo stesso cerco di fare io e spero di esserci riuscita. Adesso vedremo fuori, ma sono così felice all’idea di riabbracciare questa persona”.