Dopo i rumor degli ultimi giorni, Carola Carpanelli ha confermato di attraversare un periodo difficile con Federico Nicotera, l’ex tronista che l’ha scelta al termine del suo percorso a Uomini e Donne.

Poche ore dopo la storia Instagram dell’ex corteggiatrice, anche l’ingegnere romano ha voluto aggiornare i fan sul momento delicato che i due stanno attraversando, chiedendo al contempo di rispettare la loro privacy e i silenzi social.

Dopo la rottura-lampo tra Luca Daffrè e Alessandro Somensi, seguita da quella tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della crisi tra Carola e Federico. A commentarla è stata anche Tina Cipollari, storica opinionista del dating show di Canale 5. Sotto ad un post pubblicato da una fanpage di Maria De Filippi, in cui si parlava proprio della crisi tra i Nicotelli, la Cipollari ha scritto: “Ma davvero! Non me l’aspettavo, che notizia!”.

Ad oggi, l’unica coppia del Trono Classico dell’ultima edizione di Uomini e Donne a resistere ancora è quella formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Meglio che inizino a fare gli scongiuri…