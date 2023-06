Edoardo Donnamaria è stato senza dubbio uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua storia d'amore con Antonella Fiordelisi, infatti, ha di fatto catalizzato l’attenzione dei telespettatori per quasi l’intera durata del reality. Di recente, i due ex vipponi sono finiti al centro del gossip per via di una crisi (ormai superata). Ma, nelle ultime ore, Donnamaria ha attirato nuovamente l’attenzione dei follower.

Per lo speaker radiofonico ci sono stati risvegli migliori. Ieri, domenica 18 giugno, l’ex gieffino ha infatti letto sul web il titolo di un articolo che lo riguardava: “Edoardo Donnamaria, la situazione adesso è insostenibile: accoltellato”. La sua reazione, ovviamente, è stata un misto tra rabbia e sgomento: “Allora, di giornalisti di m*rda ce ne sono tanti, però, voglio dire a te che mai messo in giro questa notizia, immaginati mia mamma che si alza la domenica mattina, scrive il mio nome su Google e legge sta cosa qua… Cioè, addirittura ‘accoltellato’! Tu capisci che se mia mamma vede questo le viene un infarto? Cioè, non potete scrivere queste cose qui per prendere due clic, vai a fanc**o!”.

Sempre nella giornata di ieri, Edoardo Donnamaria ha avuto un battibecco con le fan di Antonella Fiordelisi, che lo accusavano di aver “rovinato” l’influencer campana. Anche in questo caso, la reazione dell’ex vippone non si è fatta attendere: dopo aver pubblicato i messaggi ricevuti dalle cosiddette “Fiorde”, ha scritto: “Questi alcuni dei messaggi che ho ricevuto dalle Fiorde. Non dovrei avercela con voi? Ma annatevene a fa na bella ca*at!”.