Antonino Spinalbese è stato uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Uscito dalla Casa di Cinecittà, l’ex di Belen Rodriguez ha baciato appassionatamente Ginevra Lamborghini, con la quale aveva un’amicizia “speciale”, tanto da lasciar ipotizzare che tra i due potesse nascere qualcosa. Ma la storia tra i due ex vipponi è finita ancor prima di iniziare. Il motivo? Secondo il settimanale Chi la relazione sarebbe sfumata perché Spinalbese era convinto si trattasse esclusivamente di una “storia mediatica”. Dal canto suo, la cantante aveva raccontato a Casa Chi che le cose non erano andate come lei aveva immaginato: “Forse doveva andare così, non ci sentiamo più, io ho la mia vita e lui la sua”.

Ad inizio giugno, The Pipol Gossip aveva sganciato una vera e propria bomba. Attraverso una Instagram story, ha infatti scoperto l’ex fidanzato di Ginevra Lamborghini parlare dell’eliminazione di Antonino Spinalbese dal Grande Fratello Vip: “Antonino era carichissimo! E’ entrato in studio e Alfonso Signorini li ha informato che Ginevra era single. Ma noi non potevamo dire che, invece, Ginevra non era single!”.

Nel frattempo, Antonino è stato paparazzato dai fotografi di Whoopsee in compagnia di Carolina Stramare: “Appena uscito dal GF Vip lui è tornato dalla sua piccola. Adesso l’ex di Belen ha ripreso in mano la sua vita e anche la quotidianità e ieri si è concesso una serata. Qui lo vedete al Beefbar in compagnia di un amico e poi anche con Carolina Stramare. Lei lo ha riaccompagnato a casa, ma non prima di godersi una bevuta in un locale”.

Entrambi hanno mantenuto un profilo basso, evitando di apparire sui social, almeno fino a ieri. L’ex vippone, infatti, ha pubblicato un post su Instagram con una serie di foto, tra cui uno scatto proprio insieme a Carolina. Pochi minuti dopo, le immagini sono state rimosse, ma ovviamente l’immagine con l’ex Miss Italia è stata salvata dai follower e ha finito per fare il giro del web. Secondo Deianira Marzano, Antonino avrebbe cancellato la foto forse per via degli insulti, mentre per Alessandro Rosica il post sarebbe stato pubblicato e poi rimosso per creare hype.