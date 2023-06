E’ di ieri l’intervista che Edoardo Donnamaria ha rilasciato a Giada Di Miceli nel corso di Non succederà più, programma radiofonico in onda sulle frequenze di Radio Radio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, oltre a parlare dei suoi progetti professionali, ha svelato perché lui e Antonella Fiordelisi hanno deciso di prendersi una pausa dai social.

La pausa social con Antonella Fiordelisi

“Non credo ci sia nulla di strano nel litigare in una coppia. Penso che sia abbastanza normale. No, non è che non mettere foto con Antonella. Capirai, io mi diverso sui social, le storie con lei mi diverto a farle, perché magari mostro un lato di lei che lei da sola non mostrerebbe. Però lei ha un rapporto particolare con i social, è il suo lavoro. Io non ho mai frequentato una ragazza che facesse questo di lavoro. Mi rendo conto che ogni tanto, più per lei che per me, sono un po’ invasivi. Non so come dire. Io credo che sia più una decisione per lei. Ovviamente non è né una decisione definitiva, né chissà quanto durerà”.

Edoardo Donnamaria contro le "Fiorde"

Proprio a proposito di social, nelle ultime ore Edoardo Donnamaria ha pubblicato su Twitter alcuni messaggi ricevuti dalle “Fiorde”, il fandom che sostiene esclusivamente Antonella Fiordelisi. “Non siamo Donnalisi e non ti lecchiamo il sedere perché non ci sei mai piaciuto”. E ancora: “Le foto se le facciamo girare è perché speriamo nella rottura”; “L’hai solo rovinata. Era sempre la preferita quando non era fidanzata con te che la umiliavi. Vi siete lasciati, vero?”; “Levati dalle pa**e, spartano!”.

“Questi alcuni dei messaggi che ho ricevuto dalle Fiorde. Non dovrei avercela con voi? Ma annatevene a fa na bella ca*at!”, la risposta piccata dell’ex vippone.