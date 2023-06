Il prossimo 26 giugno sbarcherà in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. A poco meno di una settimana dal debutto del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, attraverso i social sono stati presente le cinque delle sette presunte coppie protagoniste. Coppie che vivranno ventuno giorni separati in un resort di lusso in Sardegna in compagnia di tentatori e tentatrici.

Nell’attesa di scoprire chi saranno le altre due coppie e i tentatori del programma, sono già emerse alcune indiscrezioni che riguarderebbero uno dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. A sganciare la bomba è stata Deianira Marzano, che su Instagram ha condiviso la segnalazione di una sua seguace: “Piccolo scoop pre-Temptation Island. Conosco *****, la lascia ogni 3x2 perché è un ***** che manda foto e video alle ragazze online. E’ proprio ***** nonostante sia un bel ragazzo, sta cosa non l’ho mai capita”. Nel diffondere il messaggio, Deianira ha commentato: “Sarà vero? Bah, vista la presentazione non mi meraviglierei”.

In seguito, anche Amedeo Venza ha lanciato un’indiscrezione: “Le riprese sono iniziate e all’interno delle coppie c’è un ‘fidanzato’ che avrebbe confidato ai suoi amici più fidati che la sua intenzione è quella di fare in modo di lasciare la sua fidanzata. Perché tanto la tradiva spesso anche fuori…”. Dalle parole dei due esperti di gossip sembra emergere che il concorrente in questione possa essere Manuel, fidanzato di Francesca.