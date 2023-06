Protagonista nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, quella in cui ha trionfato Tommaso Zorzi, Stefania Orlando si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera.

La showgirl ha parlato, tra l’altro, della faida tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. L’ex gieffina, infatti, ha lavorato con entrambi: “Se io e lei eravamo amiche, nemiche o finte amiche? Amiche vere, anche oggi. Anche se da giovani si vive una sorta di competizione immotivata. Io però sono sempre convinta che fossero tutte più belle e brave di me. Con chi sto nella lunga guerra Volpe contro Giancarlo Magalli e chi ha ragione? A momenti ha avuto ragione Adriana, a momenti Giancarlo, con cui, voglio ribadirlo, io non ho mai avuto nessun problema, anzi. Ho sempre amato la sua ironia pungente, era un numero 1 e lo è ancora. Forse con lei ha esagerato con certe frasi. Mi dispiace che non siano mai riusciti a risolvere la situazione. Magalli ha detto che io ero vittima di Adriana? Non ho mai capito che volesse dire, non mi sento vittima né di Adriana né di nessun altro. Quando Giancarlo ha detto che gli dispiaceva vedermi fare le pubblicità dci materassi? Sono testimonial da vent’anni della stessa ditta, per me sono quasi famiglia. Un lavoro dignitosissimo, non devo difenderlo e non mi sento affatto sminuita”.

Impossibile non parlare della sua avventura al Grande Fratello Vip. L’ex gieffina ha ammesso con chi è rimasta in contatto: “Anche se ci vediamo poco, su tutti Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoracin e Giulia Salemi”.

Poi, Stefania Orlando ha lanciato un appello a Milly Carlucci: “Sono un pezzo di legno, un tronco, completamente scoordinata. Per questo vorrei fare un appello a Milly Carlucci: ti prego, prendimi a Ballando con le Stelle, magari finalmente imparo qualcosa, mi sciolgo. E voi intanto vi fate un sacco di risate. No davvero, io e la danza siamo due entità separate”.