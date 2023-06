Alessia e Federico e Perla e Mirko sono rispettivamente la sesta e la settima coppia della nuova edizione di Temptation Island.

“Mi chiamo Alessia, ho 31 anni e vengo da Trieste. Sono fidanzata e convivo con Federico da tre anni. Ho scritto io a questo programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze: un matrimonio e una famiglia. Ma Federico non mi dà nessuna stabilità”. “Il problema è che la mia visione del futuro è completamente diversa dalla sua, vogliamo cose differenti: io non mi voglio sposare!” le parole di lui. “Questa è la nostra ultima occasione, o ci sposiamo o ci lasciamo”, ha concluso lei.

“Mi chiamo Perla, ho venticinque anni e sono fidanzata con Mirko da cinque anni. Ho scritto io a Temptation Island perché per amore suo mi sono trasferita a Rieti dalla mia città che è Salerno. E nonostante i miei sacrifici (ho rinunciato alla famiglia, al lavoro e alle amiche) ad oggi Mirko non mi rende felice. Questo perché è diventato apatico e non dà stimoli alla relazione”. Mirko si è però difeso: “Io ci provo, ma vedo un muro davanti a me, come se qualsiasi cosa non è mai quella giusta”.