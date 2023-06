Belen Rodriguez, dopo due anni, lascerà Le Iene e dirà addio anche a Tu Si Que Vales, proprio come l’ex collega Teo Mammucari. Sulla showgirl argentina è intervenuto anche Fabrizio Corona, che dal suo canale Telegram ha fatto sapere che la sua ex compagna non è stata cacciata, e che è stata una sua decisione quella di abbandonare i due programmi targati Mediaset.

“Vi dico io tutta la verità su Belen e sull’addio a Mediaset. Prima di tutto, Belen non è mai stata cacciata da Tu Si Que Vales come qualcuno ha detto. Chiedete agli organi di informazione. Ha deciso lei di sua spontanea volontà dopo nove anni di non fare più quel programma. Ma si tratta di una scelta sua. Secondo, non è stata cacciata da Le Iene da Pier Silvio o Mediaset”, le parole dell’ex re dei paparazzi.

Chi prenderà il posto di Belen? Secondo il portale TvBlog a Le Iene dovrebbe approdare Veronica Gentili, volto del TG4 e di Controcorrente.