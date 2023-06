La storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli è giunta ai titoli di coda? A far scattare definitivamente l’allarme una Instagram story pubblicata dall’ex tronista di Uomini e Donne: “Non è una colpa averci creduto. Non mi sono mai nascosto! Me stesso, sempre! Con pregi e difetti che avete visto. Questo è…”.

La scorsa settimana, dopo alcuni rumor in merito ad una presunta crisi che avevano iniziato a circolare con insistenza, l’ex corteggiatrice aveva confermato che i due stavano attraversando un momento difficile: “E’ un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy”. Sulla scia della fidanzata (o a questo punto ex fidanzata?), Federico, attraverso un breve video su Instagram, aveva chiesto ai fan di rispettare il loro silenzio e il fatto che lui condividesse poco sui social: “Eccoci qua ragazzi. Come avete potuto leggere dalla storia di Carola, stiamo attraversando un periodo un po’ di crisi. Un periodo un po’ difficile. So che essendo usciti da un programma come quello da cui siamo usciti noi, vi aspettate che comunque viviamo tutto questo con voi, che ne parliamo, eccetera. Come dicevo, però, è un momento difficile, particolare, quindi spero capiate il momento e anche l’eventuale assenza dai social, ecco o comunque se mi avete visto un po’ strano. Vi ringrazio per la comprensione, per il fatto che comunque ci state vicini. Vi mando un bacio”.

La storia pubblicata da Nicotera pochi ore fa sarebbe stata percepita da molti come la conferma della loro relazione. I Nicotelli riusciranno a fare la pace o la relazione è definitivamente naufragata?