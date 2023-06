Dopo oltre un mese dalla conclusione della ventiduesima edizione di Amici, gli allievi sono tornati dietro i banchi di scuola in occasione del Rock in Roma, l’evento che si svolge nella Capitale che ha dedicato un’intera serata al talent di Maria De Filippi. Ieri sera, su Italia 1, è andato in onda Amici Full Out con Nicolò De Vitis e Isobel Kinnear alla conduzione, ed ha visto protagonisti tutti i concorrenti di Amici 22, dove a trionfare è stato Mattia Zenzola. Proprio quest’ultimo ha vissuto un momento di imbarazzo quando è stata fatta una domanda scomoda a Maddalena Svevi, la ballerina che ha frequentato durante l’ultima edizione del talent.

La domanda imbarazzante a Maddelena Svevi

I due ballerini, durante l’avventura in casetta, hanno avuto una breve liaison. Né Mattia né Maddelena avevano specificato chi fu ad interrompere la relazione, ma nello show di ieri è emerso qualche dettaglio al riguardo. “Chi tra te e Mattia Zenzola ha lasciato l'altro?”, la domanda. “Posso dire che non è carino? Sono stata io”, la risposta della Svevi. A quel punto è intervenuto Nicolò De Vitis nel tentativo di smorzare l’imbarazzo, e dopo essersi avvicinato a Mattia, ha scherzato: “So che tra moglie e marito non si mette il dito, è vero? Ma tanto tu hai vinto Amici, che te ne frega?”.

Al termine della serata, a far chiacchierare è stato anche un presunto scontro tra Wax e Maddalena. I due ex allievi del talent, stando a quanto si legge su Amici News, avrebbero litigato, e lui avrebbe smesso di seguirla su Instagram. Un gesto che potrebbe avvalorare l’ipotesi di uno scontro.