Nathaly Caldonazzo è tornata a Milano dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ha raccontato negli studi di Cologno Monzese la sua esperienza in Honduras, ma di lì a poco è scoppiata un’accesissima discussione.

Di ritorno da una pausa pubblicitaria, Ilary Blasi si è rivolta alla showgirl e a Cristopher Leoni dicendo: “Ragazzi, ma io durante la pubblicità ho visto che stavate litigando!”. A quel punto, Nathaly è sbottata: “Sì Ilary è proprio così. Non gli va giù quello che ho detto e continua anche a dire che io mi sarei infilata nel suo latto. Ma ti prego. Allora, intanto è venuto lui nella mia capanna parlandomi male di tutti quanti. Poi si è infilato nella capanna pieno di pustole e senza dirmelo. Una notte io dormivo e girandomi gli ho toccato una gamba. Lui dopo è andato a dire a tutti che io c’ho provato con lui e che mi sono intrufolata nel suo letto. Continua a dirlo ancora adesso. Ma cosa dici?”.

Leoni ha provato a giustificarsi: “Io mi trovo non una sola volta ma due nella stessa notte che lei era attaccata a me. Io le dicevo ‘scusa ti puoi spostare?’. E lei diceva che non se ne era accorta. Poi nel bel mezzo della notte le ho detto che stava dormendo nella sabbia”.

Durante il catfight è intervenuta anche Vladimir Luxuria, che ha criticato Cristopher: “Vorrei dire la mia su quello che è appena successo. Se anche fosse vero, e non è vero, trovo squallido che tu dica adesso una cosa del genere”.