La diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi è andata in archivio con la vittoria di Marco Mazzoli. Durante la finale, andata in onda lunedì 19 giugno, Ilary Blasi ha punzecchiato Helena Prestes, appena rientrata in Italia dopo essere stata eliminata in semifinale.

La modella brasiliana è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione per il suo carattere spinoso che l’ha portata spesso a discutere con gli altri naufraghi. Helena è stata anche al centro di una storia d’amore – vera o presunta – con Carlo Motta, ufficializzata soltanto in una delle ultime puntata. Sulla coppia in molti hanno espresso più di un dubbio: da Gian Maria Sainato a Vladimir Luxuria. In particolare, l’opinionista, nella semifinale dello scorso venerdì, aveva avuto un diverbio con Motta a causa di una sua battutina.

Arrivata in studio, Helena ha parlato delle sue sensazioni: “In realtà, prima di andare, ero ancora insicura, non credevo. Però sull'Isola già dalla seconda settimana ho visto che mi mancava, e ho pianto. Quindi mi sono resa conto che ero innamorata veramente. È tutto vero, però lo frequentavo da tempo”. Vladimir ha spiegato cosa l’ha portata a dubitare della loro relazione: “Quando tu sei andata via ho detto: Torna Helena, che c’è Carlo che ti aspetta, se ti ricordi chi è. E lui si è molto arrabbiato. Ho pensato che la fame e le difficoltà possono portare a distrarsi, quindi a dimenticare. Però tu mi devi ringraziare, perché abbiamo visto Carlo sempre mogio, sottomesso, e invece... Stavolta ho tirato fuori il lupo dall'agnello”.

Nel frattempo, in studio è arrivato anche Carlo che ha abbracciato e baciato Helena, che ha aggiunto: “Non c’è recitazione, è tutto vero”. Stavolta è stata Ilary Blasi a lanciare una frecciatina alla coppia: “Ora me l’avete promesso, siete fidanzati e state insieme: questa estate almeno 4 copertine di gossip facciamole, perché sennò qua facciamo una figuraccia”.