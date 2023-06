Helena Prestes è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. La modella brasiliana, di rientro dall’Honduras, ha ripreso possesso dei suoi account social, e nelle ultime ore ha risposto alle curiosità dei follower.

In particolare, uno dei sui seguaci dell’ex naufraga le ha chiesto se ha saputo che Dayane Mello l’ha sostenuta durante la sua esperienza nel reality condotto da Ilary Blasi. E, nel rispondere alla domanda, Helena ha raccontato la sua verità sul rapporto con l’ex gieffina.

“Sì, ho saputo. Mentre mi facevo la doccia, la mia parrucchiera me l’ha detto. Sono rimasta contentissima. Per me è un onore. Se avete visto il daytime, se è andato in onda, tante volte alle ragazze ho raccontato il perché sono famosa. Marco Mazzoli diceva sempre ‘perché sei famosa? Chi sei?’. Quindi ho raccontato che Dayane mi ha introdotta a Paola, ha insistito che dovevo fare Pechino Express. Quindi sì, l’amore vince sempre. Io e Dayane abbiamo una storia lunghissima da quando abbiamo 14 anni. Prima bottiglia insieme, la prima volta che abbiamo visto la neve insieme. Una bella storia di evoluzione dell’anima e ho sempre saputo che lei per me è speciale. L’ho sempre tenuta nel cuore, ma a volte le nostre evoluzioni prendono altre strade. Io rispetto questa cosa perché qua nessuno è Santo in questo pianeta, e siamo qui per evolverci. Quindi è stato bello essere sostenuta da lei, non immaginavo, è stata una bella sospresa”.