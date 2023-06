La diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa con il trionfo di Marco Mazzoli. Nella sua prima intervista rilasciata dopo l’avventura in Honduras, lo speaker radiofonico ha dichiarato che su Helena Prestes avevano ragione gli altri naufraghi, e che la modella brasiliana è una ragazza problematica. La Prestes, invece che sbottare e scagliarsi contro Mazzoli, ha provato a smorzare i toni rivelando che in alcuni confessionali, mai andati in onda, ha fatto i complimenti al conduttore de Lo Zoo di 105.

“Sono qui a rispondere perché mi state taggando nell’intervista di Marco Mazzoli e le cose che ha detto su di me come persona. Io ho dei problemi? Lui mi ha conosciuto sull’isola e io in quel contesto avevo dei problemi. Mi hanno nominata dall’inizio, ben sei volte e non mi faceva bene. Lui lo sa. Per quanto mi riguarda lui era molto più umano di altri lì dentro.

Per quanto mi riguarda lui ha meritato la vittoria, non è il momento di fare polemiche. Io penso che lui è una persona molto intelligente. In confessionale dicevo sempre una cosa che non avete visto. Perché voi non l’avete visto, ma io ripetevo che lui è molto creativo e autentico e che meritava la finale. E dicevo anche che gli volevo bene. I problemi che avevo lì dentro erano inerenti al fatto che facevo fatica a legare con gli altri.

Era un posto senza amore ed era importante legare con le persone. Io non ci sono riuscita e lui invece ha sempre avuto il supporto dall’inizio per restare e andare in finale. I miei problemi erano molti, anche cose personali di famiglia. Cose che mi hanno reso debole e anche più forte, ma anche problemi legati al programma. Spero che lui impari a conoscermi anche fuori dal reality. La vita reale è ben diversa dallo show e sono certa che dirà ancora che sono molto simpatica, così come mi diceva in hotel prima di arrivare sulla spiaggia”.