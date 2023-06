Cristina Scuccia, terminata la sua esperienza a L’Isola dei Famosi, è tornata a Madrid dove ad attenderla c’è una persona di cui è innamorata.

“Io odiavo questa persona, per me non potevamo essere compatibili in nessun modo. Però io avevo l’allergia quando c’era questa persona a giro. Ci siamo conosciuti a lavoro, ma quando era a giro io mi stranivo. Passata la fase odio un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì non abbiamo più spesso e ci siamo ritrovati. Ciò che mi ha preso di più è la parte introspettiva, perché fuori è esuberante ma dentro è un cucciolo, porta una maschera, un modo per sopravvivere in questo mondo. Mi ha preso di testa. Secondo me ci sono le basi per un grande amore, ci sono i presupposti, il ti amo è già scappato, nonostante siano pochissimi mesi. Sento questa persona tanto importante: se son rose fioriranno, se invece è una cantonata mi dispiacerebbe, ma l’amore è bello e va vissuto. L’amore è una cosa meravigliosa non va nascosto! Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza. Non stavo cercando l’amore, ma è arrivato e non potevo dire no. Più i giorni passano più le mancanze si amplificano. Mi manca tutto, anche quando siamo così mi guarda e ride senza motivo e gli occhi diventano a mandorla”, aveva confessato l’ex suora durante la sua permanenza in Honduras.

Cristina Scuccia ha preferito non sbilanciarsi per preservare il suo amore appena nato. Nel frattempo, Helena Prestes, rispondendo ad un follower che le ha chiesto se l’ex suora fosse etero o meno, ha detto: “Secondo me no, secondo me no. Solo questo voglio rispondere”.