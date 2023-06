Dopo la relazione con Stefano Macchi, con cui aveva partecipato nel 2019 alla versione vip di Temptation Island, Anna Pettinelli sembrerebbe aver ritrovato l’amore.

Le ultime indiscrezioni darebbero l’ex insegnate di Amici vicina ad Andrea Di Carlo, ex compagno di Arisa. Ecco quanto si legge sul nuovo numero di Novella 2000 in edicola oggi: “A circa un anno e mezzo dalla fine della storia con Arisa, Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo che segue attori come Can Yaman, ma anche Morgan e Federico Fashion Style, sembra aver trovato una nuova sintonia con Anna Pettinelli. I due si sono fotografati insieme durante una cena, e hanno postato lo scatto sui social. Cena di lavoro o di piacere? I più maliziosi dicono che non si tratterebbe di lavoro. O forse, non solo di lavoro. Ma per ora solo loro sanno la verità”.

La prima foto insieme di Anna e Andrea, come svelato da IsaeChia, risale allo scorso febbraio. Era stata pubblicata sui social di lui, e a corredo del post il manager aveva commentato con l’hashtag #peccatocheteseidinuovofidanzata. In quel periodo, infatti, la Pettinelli aveva raccontato a Verissimo di avere una frequentazione in corso. I due sono poi riapparsi insieme sui social il 28 maggio. Sempre Di Carlo aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui si vede Anna di spalle, mettendo come didascalia un cuoricino e “A.”. La speaker radiofonica aveva commentato scrivendo “Love”. In seguito, Andrea ha postato la foto della cena citata da Novella 2000, e a corredo ha pubblicato dei versi di una poesia di Frida Khalo.

Potrebbe trattarsi di una semplice amicizia, ma il settimanale assicura che tra i due ci sarebbe un flirt in corso. Staremo a vedere…