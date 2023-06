Marco Mazzoli, vincitore della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, ha rilasciato un’intervista a Leggo. L’ex naufrago ha detto di trovarsi a casa sua a Miami insieme alla moglie: “Dopo 64 giorni ho dormito in un letto vero”.

Ieri, lo speaker si è collegato con Lo Zoo di 105: “Sono andato in onda perché mi mancava troppo e perché lo Zoo mi ha fatto vincere, ma ora voglio stare con mia moglie. Sono cambiato davvero: il Mazzoli della radio ci sarà sempre, ma saprò integrarlo con il Marco che ho sempre tenuto nascosto perché pensavo non potesse piacere”.

Su Gian Maria Sainato: “E’ un attore di telenovela di pessime qualità che ha provato a farmi passare per bullo e omofobo. Lui si è dichiarato bisessuale, “femminiell”, non c’è mai stato l’intento di offendere la sua sessualità. Anche perché io mi sono affezionato a Cecchi Paone e Simone, ho costruito una suite per fargli fare l’amore. L’omofobia è la cosa più lontana da me. Usare questa cosa per cercare notorietà la trovo la cosa più squallida del mondo”.

Su Cristina Scuccia: “Ha vissuto due carceri. Il primo era il convento, da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio, ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza. Poi all’Isola aveva voglia di esternare il suo amore, ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi parla, ma è giusto lo riveli lei”.