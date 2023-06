Micol Incorvaia, dopo oltre due settimane di lontananza, ha finalmente riabbracciato il suo Edoardo Tavassi. La storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip prosegue a gonfie vele, e molto presto, presumibilmente dopo l’estate, l’influencer di origini siciliane si trasferirà definitivamente a Roma per iniziare una convivenza con il fidanzato.

Nel frattempo, come spesso accade per coloro che sono sotto la luce dei riflettori, l’ex vippona è stata attaccata da un utente sui social: “Accetta le critiche. Ti ergi a grande letterata con un linguaggio di un certo livello e poi mi cadi su questo? A volte la laurea (che poi abbiamo ormai tutti tranne il genio che hai accanto), il finto moralismo e lo stucchevole perbenismo da verginella nel bosco, non bastano per fare successo e inserirsi funzionalmente nello star system. Nemmeno i parenti bastano. Avete blaterato tanto in branco (l’unica vostra forza) e in famiglia, e intanto i grandi risultati li stanno ottenendo proprio i due (Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ndr) tanti vituperati e invidiati a cui avete messo sempre i bastoni tra le ruote. Con ‘karma’”.

Non si è fatta attendere la replica di Micol: “Vieni qui e con un discorso tronfio ed ampolloso speri in qualche modo di potermi colpire. Il tuo monologhetto però fa acqua da tutte le parti: l’essere una ‘grande letterata’, la retorica, la laurea, sono tutte cose che stai tirando in ballo tu e alle quali io non ho mai fatto il minimo accenno. Sei forse tu a riconoscermi certe doti? Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’inserimento nello star system, non ho mai espresso questa velleità. Anche nell’ultima parte del discorso noto una leggera sofferenza da parte tua, dal momento che il GF è finito da mesi e che io da quel preciso istante in poi ho sempre continuato la mia vita non curandomi di nient’altro che di me stessa e dei miei affetti. Dunque, di cosa mi stai parlando e perché? Domanda retorica, conosciamo già la risposta, quindi ti prego fai anche a meno di replicare e deliziarci con altri commenti privi di sostanza e colmi di scemenze”.