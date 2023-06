Non sempre chi partecipa al Grande Fratello Vip ricorda l’esperienza in modo piacevole. E’ il caso d Alda D’Eusanio, che ha preso parte alla quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La nota giornalista fu espulsa dopo le gravissime affermazioni su Laura Pausini e Paolo Carta, sostenendo che quest’ultimo picchiasse la cantante. Una dichiarazione molto pesante, che portò Mediaset ad agire immediatamente facendola uscire dalla Casa più spiata d’Italia.

Il Gf Vip ha definitivamente sancito la fine della carriera televisiva di Alda D’Eusanio. Lei stessa, in diverse interviste, ha dichiarato di non essere stata più chiamata sul piccolo schermo proprio a causa di quella vicenda. Di recente, intervistata dal settimanale Nuovo TV, l’ex vippona si è sfogata nuovamente: “Sono stata rovinata dal Gf Vip. Non so come mi sia passata per la testa la drammatica idea di partecipare, resterà per sempre un mistero. Probabilmente ho accettato per vanità… E mal me ne incolse. Accettare è stato un errore di cui mi pento amaramente, anche per le conseguenze nefaste che ha avuto. Mi hanno cacciata con ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di dire una parola".

Ora che le porte di Mediaset sembrano essersi definitivamente sbarrate, Alda D’Eusanio spera di lavorare in Rai grazie alla nuova dirigenza: “Io credo di avere ancora qualcosa da dare, e mi auguro che le nuove nomine mi ridiano il mio posto al sole”.