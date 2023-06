Andrea Roncato si scaglia contro i reality show. L’ex marito di Stefania Orlando, quest’ultima concorrente del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio, nella quale si è scagliato contro quel mondo: “In televisione non mi piacciono i salotti urlati, si urla quando non si ha niente da dire sperando che faccia più effetto ciò che dici, lo trovo stupido. In tv vado da Serena Bortone per raccontarmi, da Pierluigi Diaco per parlare di argomenti interessanti, a Controcorrente per difendere gli orsi”.

L’attore ha poi attaccato i reality, genere televisivo che proprio non gli va a genio: “I reality? non mi interessano. All’inizio si andava nei reality inconsapevoli di ciò che sarebbe accaduto, ora vanno per fare i teatrini veri o falsi che siano davanti alle telecamere. Inoltre, chiamiamo vip personaggi che non ho mai visto! In certi reality, poi, mandano persone conosciute solo perché hanno fatto altri reality. Ma se prendiamo un concorrente a caso possiamo dirgli: ok, abbiamo visto che sei sensibile perché hai sofferto quando è morta tua nonna, che sei triste poiché hai litigato con tuo cugino, ma cosa sai fare? Questo è il problema: questo tipo di televisione insegna che basta farsi vedere per raggiungere il successo, ma quello deve essere il punto di partenza non il punto di arrivo”.