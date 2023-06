Edoardo Donnamaria sembra averci preso gusto. Dopo l’esibizione del 21 giugno, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha regalato ai suoi fan una nuova performance al Pizza Village di Napoli, intonando il suo brano Il cielo stanotte, scritto per la fidanzata Antonella Fiordelisi.

L’ex vippone, prima di raggiungere i colleghi conduttori Angelo Baguini e Gianni Simioli, ha cantato il suo singolo, ed esattamente come accaduto l’altro ieri, l’influencer campana ha seguito l’esibizione nei pressi del palco. Poco dopo, però, Antonella ha voluto sorprendere Edoardo e lo ha raggiunto per salutarlo e dargli un bacio. Poi, l’ex gieffina ha impugnato il suo smartphone per immortalare il momento con un selfie, invitando Donnamaria, Baguini, Simioli e il pubblico a mettersi in posa.

Edoardo e Antonella hanno di recente superato una piccola crisi che li aveva momentaneamente allontanati. Crisi poi rientrata dopo alcuni giorni. Del resto, anche durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, i due ex vipponi avevano abituato i telespettatori del reality di Canale 5 a continue litigate e discussioni, ma alla fine l’amore trionfava.