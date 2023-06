L’attesa sta per terminare. Lunedì 26 giugno debutterà in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Svelate le sette coppie che parteciperanno al reality dei sentimenti, resta avvolta dal mistero l’identità di tentatori e tentatrici, con la produzione che continua mantenere il massimo riserbo. Non a caso, Gianluca Costantino, che era stato inserito nel cast del programma, è stato escluso all’ultimo minuto a causa di uno spoiler sulla sua partecipazione.

Stando alle ultime indiscrezioni tra i possibili tentatori di Temptation Island potrebbero esserci Giulio Raselli, ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne, e Daniele Schiavon, scelto dalla tronista romana Giulia Quattrociocche. Un altro nome che circola è quello dell’ex corteggiatore Andrea Della Cioppa.

Per quanto riguarda le tentatrici, invece, potrebbero esserci Alessia Spagnuolo e Alessia Bologna, entrambe ex corteggiatrici di Luca Daffrè. Infine, sui social ha preso piede anche l’ipotesi Alice Barisciani, non scelta di Federico Nicotera, ma la sua partecipazione sarebbe da escludere.