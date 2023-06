Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: mancano solo quattro giorni al debutto della nuova stagione di Temptation Island, previsto per lunedì 26 giugno. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia tornerà in tv dopo un anno di stop.

Il conduttore ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha ringraziato tutto lo staff del programma, e i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che tra gli autori c’è un ex volto di Uomini e Donne. A riportarlo sono le colleghe di IsaeChia.it. Si tratta di Eugenia Rigotti, ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone.